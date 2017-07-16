"Милан" претендует на Шупо-Мотинга

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"Милан" претендует на Шупо-Мотинга

"Милан" проявляет интерес к камерунскому форварду Эрику Максиму Шупо-Мотингу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" хотят подписать 28-летнего футболиста, который сейчас является свободным агентом.

Стоит отметить, что последним клубом Шупо-Мотинга был "Шальке", цвета которого нападающий защищал с 2014 по 2017 год.

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