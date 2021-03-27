"Милан" претендует на защитника "Наполи"

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"Милан" нацелился на правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" готовы подписать албанца ближайшим летом, когда он станет свободным агентом.

27-летний Хюсай выступает за "Наполи" с 2015 года, в текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Прошлой осенью фулбек неаполитанцев отказался переходить в московский "Спартак".

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