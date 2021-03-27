"Милан" претендует на защитника "Наполи"
Фото Reuters
"Милан" нацелился на правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" готовы подписать албанца ближайшим летом, когда он станет свободным агентом.
27-летний Хюсай выступает за "Наполи" с 2015 года, в текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 20 матчах.
Прошлой осенью фулбек неаполитанцев отказался переходить в московский "Спартак".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17