"Милан" презентовал форму, приуроченную к 120-летию клуба
"Милан" выпустил новую форму, приуроченную к 120-летию клуба.
Комплект выполнен в красно-черном цвете. Логотип клуба, а также титульного и технического спонсора нанесен в золотом цвете. Под эмблемой клуба находится число 120, символизирующее возраст "Милана".
Также на обороте футболки нанесена надпись 1899-2019 и цитата основателя клуба Герберта Киллина: "Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как огонь, и черными, как страх, который мы будем вызывать у наших противников".
Впервые команда выступит в этом комплекте 15 декабря в матче с "Сасуоло".
А еще: "Милан" намерен объявить о переходе Ибрагимовича в день юбилея клуба| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7