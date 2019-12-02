"Милан" презентовал форму, приуроченную к 120-летию клуба

"Милан" выпустил новую форму, приуроченную к 120-летию клуба.

Комплект выполнен в красно-черном цвете. Логотип клуба, а также титульного и технического спонсора нанесен в золотом цвете. Под эмблемой клуба находится число 120, символизирующее возраст "Милана".

Также на обороте футболки нанесена надпись 1899-2019 и цитата основателя клуба Герберта Киллина: "Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как огонь, и черными, как страх, который мы будем вызывать у наших противников".

Впервые команда выступит в этом комплекте 15 декабря в матче с "Сасуоло".

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