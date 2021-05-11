"Милан" презентовал новую домашнюю форму

Теги милан

"Милан" презентовал новую домашнюю форму

"Милан" опубликовал видеопрезентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционных цветах - красном и чёрном.

Технический спонсор итальянского клуба - компания Puma.

"Милан" идет на третьем месте в таблице Серии А по итогам 35 туров.

Не пропустите: Стали известны сроки восстановления Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Верратти и Курзава выбыли до конца сезона

Верратти и Курзава выбыли до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов