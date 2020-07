"Милан" презентовал новую форму

Итальянский "Милан" провёл презентацию формы, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

Новая экипировка выполнена в традиционных для "россонери" красном и чёрном цветах.

Технический спонсор - компания Puma.

