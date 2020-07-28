"Милан" презентовал новую форму

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"Милан" презентовал новую форму

Итальянский "Милан" провёл презентацию формы, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

Новая экипировка выполнена в традиционных для "россонери" красном и чёрном цветах.

Технический спонсор - компания Puma.

В Серии А "Милан" по итогам 36 туров занимает шестое место в турнирной таблице.

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