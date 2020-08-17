"Милан" презентовал новую форму

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"Милан" презентовал новую форму

Пресс-служба "Милана" опубликовала видеопрезентацию резервной формы команды на сезон 2020/21.

Цвет комплекта - бирюзовый. Сообщается, что этот вариант экипировки вдохновлён итальянской высокой модой.

Технический спонсор "россонери" - компания Puma.

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