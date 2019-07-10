"Милан" презентовал новую форму на следующий сезон

"Милан" провёл презентацию нового третьего комплекта формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба чёрно-белых цветах. Технический спонсор "россонери" - Puma.

Напомним, что в минувшем сезоне "Милан" финишировал в Серии А на пятом месте.

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