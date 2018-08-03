"Милан" презентовал третий комплект формы на новый сезон

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"Милан" презентовал третий комплект формы на новый сезон

"Милан" показал третий комплект формы на предстоящий сезон.

Отметим, что производителем формы "Милана" является Puma.

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