"Милан" приблизился к подписанию Жиру

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"Милан" приблизился к подписанию Жиру

Фото сайт "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может этим летом оказаться в "Милане".

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб добился серьёзного прогресса в переговорах о трансфере 34-летнего футболиста.

Ожидается, что в скором времени все заинтересованные стороны уладят детали сделки и подпишут контракт.

Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года, сыграл 119 матчей, забил 39 голов и сделал 14 ассистов.

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