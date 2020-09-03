"Милан" приготовил предложение по хавбеку "Челси"

Теги миланчелситьемуэ бакайокотрансферы

"Милан" приготовил предложение по хавбеку "Челси"

"Милан" хочет купить полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "россонери" готовы заплатить за французского хавбека 17 миллионов евро.

Напомним, что Бакайоко уже выступал за "Милан" на правах аренды в сезоне 2018/19.

Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 25,5 миллионов евро.

Не пропустите: Самый успешный владелец "Милана" в истории заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ назвала лучшего игрока августа

РПЛ назвала лучшего игрока августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов