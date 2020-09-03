"Милан" приготовил предложение по хавбеку "Челси"

"Милан" хочет купить полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "россонери" готовы заплатить за французского хавбека 17 миллионов евро.

Напомним, что Бакайоко уже выступал за "Милан" на правах аренды в сезоне 2018/19.

Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 25,5 миллионов евро.

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