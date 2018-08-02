"Милан" принял решение по будущему Доннаруммы

"Милан" принял решение по будущему своего голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, новое руководство "россонери" решило не расставаться этим летом с 19-летним вратарем. Таким образом, клуб будет готов отклонить все поступающие предложения по нему.

В прошлом сезоне Доннарумма пропустил 55 мячей в 53 матчах за "Милан".

Напомним, Игуаин готовится пройти медобследование в "Милане". | soccernews.ru