"Милан" принял решение по будущему Доннаруммы

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"Милан" принял решение по будущему Доннаруммы"Милан" принял решение по будущему своего голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, новое руководство "россонери" решило не расставаться этим летом с 19-летним вратарем. Таким образом, клуб будет готов отклонить все поступающие предложения по нему.

В прошлом сезоне Доннарумма пропустил 55 мячей в 53 матчах за "Милан".

Напомним,  Игуаин готовится пройти медобследование в "Милане". | soccernews.ru

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