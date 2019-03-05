"Милан" принял важное решение по будущему Романьоли

"Милан" принял важное решение по будущему своего капитана Алессио Романьоли, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство "россонери" наложило вето на уход 24-летнего защитника.

Напомним, что интерес к итальянскому центрбеку проявляют "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Романьоли сыграл за "Милан" 29 матчей и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

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