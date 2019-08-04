"Милан" приобрел игрока "Эмполи" Беннасера

"Милан" купил хавбека "Эмполи" Исмаэля Беннасера. Об этом итальянский клуб объявил на своем сайте.

21-летний алжирский футболист уже прошел медобследование в клубе и подписал с клубом контракт до 2023 года.

Отметим, что полузащитник также играет в сборной Алжира, которая в кубке африканских наций стала победителем. А Беннасера был признан лучшим игроком турнира.

В сезоне-2018/19 игрок в 37 матчах Серии А отметился 3 голевыми передачами.

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