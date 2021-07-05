"Милан" приостановил переговоры с "Челси" по Зиешу и Бакайоко

По информации источника, в "Милане" считают завышенными запросы лондонцев по хавбекам Хакиму Зиешу и Тьемуэ Бакайоко.
Отмечается, что "Милан" взял время на подумать и занимается поиском альтернативных вариантов.
В прошедшем сезоне Бакайоко играл за "Наполи" на правах аренды. В 32 играх в Серии А француз забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Хаким Зиеш в прошлом сезоне сыграл 23 матча за "Челси" в АПЛ, в которых забил два гола и отдал три голевых передачи.
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