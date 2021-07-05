"Милан" приостановил переговоры с "Челси" по Зиешу и Бакайоко

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"Милан" приостановил переговоры с "Челси" по Зиешу и БакайокоФото: инстаграм Бакайоко/Автор неизвестен

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "Милан" поставил на паузу переговоры с лондонским "Челси" по двум игрокам.

По информации источника, в "Милане" считают завышенными запросы лондонцев по хавбекам Хакиму Зиешу и Тьемуэ Бакайоко.

Отмечается, что "Милан" взял время на подумать и занимается поиском альтернативных вариантов.

В прошедшем сезоне Бакайоко играл за "Наполи" на правах аренды. В 32 играх в Серии А француз забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Хаким Зиеш в прошлом сезоне сыграл 23 матча за "Челси" в АПЛ, в которых забил два гола и отдал три голевых передачи.

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