"Милан" приостановил переговоры с Доннаруммой о новом контракте

"Милан" поставил на паузу переговоры с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой о продлении действующего контракта.

По информации Football Italia, клуб продолжит обсуждение нового соглашения, как только в Италию сможет прилететь агент футболиста Мино Райола.

Ранее сообщалось, что "россонери" хотят подписать с голкипером договор, рассчитанный до июня 2022 года.

21-летний Доннарумма - воспитанник "Милана". В текущем сезоне он пропустил 33 гола в 26 матчах. Контракт игрока с клубом истекает через год.

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