"Милан" продаст "Сассуоло" талантливого хавбека

"Сассуоло" договорился о переходе полузащитника "Милана" Мануэля Локателли, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро. При этом "Милан" сохранит за собой возможность обратного выкупа игрока.

В минувшем сезоне 20-летний Локателли провел за "Милан" 33 матча и отдал 1 результативную передачу.

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