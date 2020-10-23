"Милан" продлил беспроигрышную серию до 21 матча

Теги миланстатистика

"Милан" продлил беспроигрышную серию до 21 матча

"Милан" не знает поражений с 8 марта - беспроигрышная серия команды достигла 21 матча.

В активе "россонери" 16 побед и 5 ничьих во всех турнирах за последние 7,5 месяцев.

Напомним, что в четверг "Милан" в гостях взял верх над "Селтиком" (3:1) в рамках группового этапа Европы.

26 октября подопечные Стефано Пиоли, которые лидируют в Серии А, дома сразятся с "Ромой".

Не пропустите: Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

1 миллион евро - 10 лет финансирования, футболист-мясник и состав дешевле, чем в ФНЛ: вчера в Лиге Европы стартовала самая колоритная команда турнира

1 миллион евро - 10 лет финансирования, футболист-мясник и состав дешевле, чем в ФНЛ: вчера в Лиге Европы стартовала самая колоритная команда турнира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов