"Милан" продлил беспроигрышную серию до 21 матча

"Милан" не знает поражений с 8 марта - беспроигрышная серия команды достигла 21 матча.

В активе "россонери" 16 побед и 5 ничьих во всех турнирах за последние 7,5 месяцев.

Напомним, что в четверг "Милан" в гостях взял верх над "Селтиком" (3:1) в рамках группового этапа Европы.

26 октября подопечные Стефано Пиоли, которые лидируют в Серии А, дома сразятся с "Ромой".

Не пропустите: Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru