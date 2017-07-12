"Милан" продлил контракт с братом Доннаруммы

Вратарь "Астераса" Антонио Доннарумма перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Голкипер успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2021 года. Зарплата вратаря составит один миллион евро в год. Стоит отметить, что Антонио является родным братом основного голкипера "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы.

Фото: Братья Доннаруммы в "Милане".

27-летний Доннарумма выступал за "Астерас" с 2016 года и провел за клуб 21 матч. Ранее играл за "Пьяченцу", "Губбио", "Дженоа" и "Бари". Ориентировочная стоимость голкипера составляет 700 тысяч евро.

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