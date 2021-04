"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Фото: Твиттер @acmilan

"Милан" в ближайшее время объявит о подписании нового соглашения с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Срок контракта "россонери" с 39-летним шведом будет рассчитан до 2022 года, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Zlatan Ibrahimovic stays at AC Milan until June 2022, confirmed. Official statement in the next hours.



Done, completed and here-we-go ⚫️ #ACMilan #Ibra https://t.co/2j6u3NSK4m