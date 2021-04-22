"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Теги златан ибрагимовичмилан

"Милан" продлил контракт с ИбрагимовичемФото: Твиттер @acmilan 
"Милан" в ближайшее время объявит о подписании нового соглашения с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Срок контракта "россонери" с 39-летним шведом будет рассчитан до 2022 года, утверждает журналист Фабрицио Романо.

На это же намекает и Твиттер "Милана", который разместил ролик подписанный игрой слов "Что проиЗходит?", где буква З явно дает понять, что речь идет о Златане.

По информации журналиста Николы Скиры, зарплата нападающего по новому контракту составит 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Ибрагимович выходил на поле в составе "Милана" в 25 матчах во всех турнирах. На его счету 17 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Читать также: Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Клинсманн не против стать главным тренером "Тоттенхэма"

Клинсманн не против стать главным тренером "Тоттенхэма"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов