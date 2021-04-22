"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Фото: Твиттер @acmilan

"Милан" в ближайшее время объявит о подписании нового соглашения с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Срок контракта "россонери" с 39-летним шведом будет рассчитан до 2022 года, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Zlatan Ibrahimovic stays at AC Milan until June 2022, confirmed. Official statement in the next hours.



Done, completed and here-we-go ⚫️ #ACMilan #Ibra https://t.co/2j6u3NSK4m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2021

На это же намекает и Твиттер "Милана", который разместил ролик подписанный игрой слов "Что проиЗходит?", где буква З явно дает понять, что речь идет о Златане.

По информации журналиста Николы Скиры, зарплата нападающего по новому контракту составит 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Ибрагимович выходил на поле в составе "Милана" в 25 матчах во всех турнирах. На его счету 17 забитых мячей и 3 результативные передачи.