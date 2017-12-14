"Милан" продлил контракт с Калабрией

Защитник Давиде Калабрия подписал новый контракт с "Миланом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года.

21-летний Калабрия выступает за "Милан" с 2014 года и провел за клуб 32 матча. Сыграл 11 матчей за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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