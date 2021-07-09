"Милан" продлил контракт с Калабрией
Фото сайт "Милана"
"Милан" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с правым защитником Давиде Калабрией.
Как сообщает пресс-служба "россонери", стороны продлили контракт до 30 июня 2025 года.
Калабрия является воспитанником клуба и всю карьеру провёл в нём, сыграл 151 матч, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.
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|Милан
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|26
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|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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|27
|17