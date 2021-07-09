"Милан" продлил контракт с Калабрией

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"Милан" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с правым защитником Давиде Калабрией.

Как сообщает пресс-служба "россонери", стороны продлили контракт до 30 июня 2025 года.

Калабрия является воспитанником клуба и всю карьеру провёл в нём, сыграл 151 матч, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.

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