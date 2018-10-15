"Милан" продлил контракт с Кутроне

Форвард "Милана" Патрик Кутроне продлил контракт со своим клубом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года. По его условиям зарплата футболиста составит более миллиона евро за сезон.

Кутроне является воспитанником "Милана", за основу "россонери" выступает с 2017 года, сыграл 53 матча и забил 21 гол.

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