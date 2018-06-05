"Милан" продлил контракт с основным защитником

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"Милан" продлил контракт с основным защитником

Защитник Алессио Романьоли подписал новый контракт с "Миланом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года.

23-летний Романьоли выступает за "Милан" с 2015 года, провел за клуб 111 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Рому" и "Сампдорию". За сборную Италии сыграл 7 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" близок к подписанию звездного форварда. | http://soccernews.ru

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