"Милан" продлил контракт с основным защитником

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о продлении контракта с датским защитником Симоном Кьером.

Новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2024 года.

32-летний Кьер выступает за "Милан" с 2020 года. Всего он провел за "россонери" 66 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Мидтъюлланд", "Палермо", "Вольфсбург", "Рому", "Лилль", "Фенербахче", "Севилью" и "Аталанту". За сборную Дании сыграл 116 матчей и забил пять мячей.

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