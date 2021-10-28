"Милан" продлил контракт с основным защитником
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о продлении контракта с датским защитником Симоном Кьером.
Новое соглашение между футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2024 года.
32-летний Кьер выступает за "Милан" с 2020 года. Всего он провел за "россонери" 66 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Мидтъюлланд", "Палермо", "Вольфсбург", "Рому", "Лилль", "Фенербахче", "Севилью" и "Аталанту". За сборную Дании сыграл 116 матчей и забил пять мячей.
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