"Милан" продлил контракт с Салемакерсом
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
"Милан" официально объявил о продлении трудового соглашение с бельгийским хавбеком Алексисом Салемакерсом.
Новый контракт действует до 30 июня 2026 года. По новому соглашению оклад полузащитника будет составлять 2 миллиона евро в год.
"Россонери" подписали бельгийца в 2020 году.
Салемакерс уже успел сыграть 64 матча за "Милан", в которых забил 4 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17