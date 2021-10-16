"Милан" продлил контракт с Салемакерсом

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"Милан" продлил контракт с СалемакерсомФото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" официально объявил о продлении трудового соглашение с бельгийским хавбеком Алексисом Салемакерсом.

Новый контракт действует до 30 июня 2026 года. По новому соглашению оклад полузащитника будет составлять 2 миллиона евро в год.

"Россонери" подписали бельгийца в 2020 году.

Салемакерс уже успел сыграть 64 матча за "Милан", в которых забил 4 гола.

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