"Милан" продлил контракт с Салемакерсом

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" официально объявил о продлении трудового соглашение с бельгийским хавбеком Алексисом Салемакерсом.

Новый контракт действует до 30 июня 2026 года. По новому соглашению оклад полузащитника будет составлять 2 миллиона евро в год.

"Россонери" подписали бельгийца в 2020 году.

Салемакерс уже успел сыграть 64 матча за "Милан", в которых забил 4 гола.

Также не пропустите: Два игрока "Тоттенхэма" заразились коронавирусом. | http://soccernews.ru