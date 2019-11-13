"Милан" продлил контракт с сыном Мальдини
"Милан" объявил о продлении контракта с нападающим Даниэлем Мальдини.
Новое соглашение "россонери" с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.
Напомним, что юный форвард является сыном легендарного защитника "Милана" Паоло Мальдини, который сейчас занимает пост технического директора клуба.
Мальдини-младший выступает за молодёжную команду "дьяволов", в текущем сезоне он забил 3 гола в 5 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
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|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
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|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
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|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
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|20
|Брешия
|11
|7