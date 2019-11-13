"Милан" продлил контракт с сыном Мальдини

"Милан" объявил о продлении контракта с нападающим Даниэлем Мальдини.

Новое соглашение "россонери" с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что юный форвард является сыном легендарного защитника "Милана" Паоло Мальдини, который сейчас занимает пост технического директора клуба.

Мальдини-младший выступает за молодёжную команду "дьяволов", в текущем сезоне он забил 3 гола в 5 матчах.

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