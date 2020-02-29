"Милан" продлил контракт с воспитанником Габбией
"Милан" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Маттео Габбией.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона 2023/24.
Габбиа является воспитанником "россонери". За основную команду "Милана" он дебютировал в августе 2017 года и с тех пор провёл 4 матча.
В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал на правах аренды в "Луккезе".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
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|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15