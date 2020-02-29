"Милан" продлил контракт с воспитанником Габбией

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"Милан" продлил контракт с воспитанником Габбией

"Милан" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Маттео Габбией.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона 2023/24.

Габбиа является воспитанником "россонери". За основную команду "Милана" он дебютировал в августе 2017 года и с тех пор провёл 4 матча.

В прошлом сезоне 20-летний футболист выступал на правах аренды в "Луккезе".

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