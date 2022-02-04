"Милан" продлил контракт с защитником
Фото сайт "Милана"
"Милан" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Маттео Габбиа.
Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года.
22-летний Габбиа является воспитанником "Милана", за главную команду "россонери" сыграл 31 матч, голевыми действиями не отличался. Сдавался в аренду "Луккезе" в сезоне 2018/19.
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|6
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|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
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|26
|38
|9
|Парма
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|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|27
|17