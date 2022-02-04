"Милан" продлил контракт с защитником

Фото сайт "Милана"

"Милан" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Маттео Габбиа.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года.

22-летний Габбиа является воспитанником "Милана", за главную команду "россонери" сыграл 31 матч, голевыми действиями не отличался. Сдавался в аренду "Луккезе" в сезоне 2018/19.

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