"Милан" продлил Кутроне

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"Милан" продлил Кутроне

"Милан" в своём официальном твиттере объявил о подписании нового контракта с форвардом Патриком Кутроне.

Клуб увеличил зарплату 19-летнего футболиста, но срок соглашения остался прежним - до лета 2021 года.

Кутроне является воспитанником "Милана", за основную команду "россонери" выступает с 2017 года, сыграл 10 матчей и забил 4 гола.

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