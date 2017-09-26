"Милан" продлил Кутроне

"Милан" в своём официальном твиттере объявил о подписании нового контракта с форвардом Патриком Кутроне.

Клуб увеличил зарплату 19-летнего футболиста, но срок соглашения остался прежним - до лета 2021 года.

Кутроне является воспитанником "Милана", за основную команду "россонери" выступает с 2017 года, сыграл 10 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Сусо прокомментировал продление контракта с "Миланом". | http://soccernews.ru