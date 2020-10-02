"Милан" продлил свою рекордную беспроигрышную серию в 21-м веке

"Милан" пробился в групповой этап Лиги Европы благодаря победе над "Риу Аве" в серии пенальти со счётом 9:8.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, также команды обменялись голами в овертаймах.

Таким образом, "россонери" продлил свою рекордную беспроигрышную серию в 21-м веке - 18 матчей без поражений (13 побед + 5 ничьих).

Это лучший результат "Милана" с 1996 года, когда команда не проигрывала на протяжении 27 поединков.

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