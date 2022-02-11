"Милан" продлит контракт с Беннасером

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"Милан" продлит контракт с Беннасером

Фото: инстаграм Беннасера\Автор неизвестен

Алжирский хавбек "Милана" Исмаэль Беннассер в скором времени подпишет новое соглашение с "россанери", которое будет рассчитано до 2026 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, оклад 23-летнего полузащитника возрастет в два раза и будет составлять 3,2 миллиона евро в год.

Отмечается, что помимо прочего в новом контракте будет отсутствовать клаусула, которая по нынешнему соглашению составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Беннасер сыграл в 25 матчах во всех клубных турнирах, в которых забил один гол и сделал один ассист.

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