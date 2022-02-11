"Милан" продлит контракт с Беннасером
Фото: инстаграм Беннасера\Автор неизвестен
Алжирский хавбек "Милана" Исмаэль Беннассер в скором времени подпишет новое соглашение с "россанери", которое будет рассчитано до 2026 года, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, оклад 23-летнего полузащитника возрастет в два раза и будет составлять 3,2 миллиона евро в год.
Отмечается, что помимо прочего в новом контракте будет отсутствовать клаусула, которая по нынешнему соглашению составляет 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Беннасер сыграл в 25 матчах во всех клубных турнирах, в которых забил один гол и сделал один ассист.
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|Команда
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|Интер Милан
|26
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17