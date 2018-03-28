"Милан" продлит контракт с Гаттузо
Спортивный директор "Милана" Массимиллиано Мирабелли заявил, что клуб готовит новый контракт для главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.
"Вскоре наступит Пасха и мы готовим подарок. Возможно, им станет новый контракт для Гаттузо. Мы считаем, что Гаттузо станет одним из лучших тренеров мира в следующие несколько лет. Поэтому мы обязаны сохранить его. И "Милан", и и Гаттузо хотят продолжать сотрудничество. Новый контракт это только вопрос времени", - приводит слова Мирабелли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, что "Милан" под руководством Гаттузо одержал восемь побед в последних девяти матчах и сейчас занимает шестое место в Серии А, отставая от четвертого места на пять очков.
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