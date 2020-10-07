"Милан" продлит контракты с Доннаруммой и Чалханоглу
Руководство "Милана" намерено сохранить в команде голкипера Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника Хакана Чалханоглу, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, клуб предложит обоим футболистам новые контракты. В ближайшее время стороны начнут переговоры. Нынешние соглашения Доннаруммы и Чалханоглу истекают летом 2021 года.
21-летний Доннарумма выступает за "Милан" с 2016 года, провел за клуб 209 матчей и пропустил 215 голов.
26-летний Чалханоглу перешел в "Милан" в 2017 года. Всего он сыграл за миланцев 135 матчей, забил 27 голов и отдал 39 результативных передач.
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