"Милан" продолжает лидировать, "Ювентус" теряет очки: результаты матчей 9-го тура Серии А

В Италии подошли к концу матче 9-го тура Серии А. В этом туре "Милан" одержал очередную победу, "Ювентус" не смог на выезде обыграть "Беневенто", а "Аталанта" Миранчука дома проиграла "Вероне".

Результаты матчей:

"Сассуоло" - "Интер" - 0:3

"Беневенто" - "Ювентус" - 1:1

​​​​​​​"Аталанта" - "Верона" - 0:2

​​​​​​​"Лацио" - "Удинезе" - 1:3

​​​​​​​"Милан" - "Фиорентина" - 2:0

​​​​​​​"Болонья" - "Кротоне" - 1:0

​​​​​​​"Кальяри" - "Специя" - 2:1

​​​​​​​"Наполи" - "Рома" - 4:0

​​​​​​​"Торино" - "Сампдория" - 2:0

​​​​​​​"Дженоа" - "Парма" - 1:2

Турнирная таблица: "Милан" - 23, "Интер" - 18, "Сассуоло" - 17, "Ювентус" - 17, "Наполи" - 17, "Рома" - 17.

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