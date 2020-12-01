"Милан" продолжает лидировать, "Ювентус" теряет очки: результаты матчей 9-го тура Серии А

Теги аталантамиланювентусинтер миланрома

"Милан" продолжает лидировать, "Ювентус" теряет очки: результаты матчей 9-го тура Серии А

В Италии подошли к концу матче 9-го тура Серии А. В этом туре "Милан" одержал очередную победу, "Ювентус" не смог на выезде обыграть "Беневенто", а "Аталанта" Миранчука дома проиграла "Вероне".

Результаты матчей:

"Сассуоло" - "Интер" - 0:3

"Беневенто" - "Ювентус" - 1:1

​​​​​​​"Аталанта" - "Верона" - 0:2

​​​​​​​"Лацио" - "Удинезе" - 1:3

​​​​​​​"Милан" - "Фиорентина" - 2:0

​​​​​​​"Болонья" - "Кротоне" - 1:0

​​​​​​​"Кальяри" - "Специя" - 2:1

​​​​​​​"Наполи" - "Рома" - 4:0

​​​​​​​"Торино" - "Сампдория" - 2:0

​​​​​​​"Дженоа" - "Парма" - 1:2

Турнирная таблица: "Милан" - 23, "Интер" - 18, "Сассуоло" - 17, "Ювентус" - 17, "Наполи" - 17, "Рома" - 17.

А еще: "Ювентус" намерен летом выкупить Морату у "Ателтико"| http://soccernews.ru​​​​​​​
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Шомуродова не помог "Дженоа" в матче с "Пармой"

Гол Шомуродова не помог "Дженоа" в матче с "Пармой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов