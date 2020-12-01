"Милан" продолжает лидировать, "Ювентус" теряет очки: результаты матчей 9-го тура Серии А
В Италии подошли к концу матче 9-го тура Серии А. В этом туре "Милан" одержал очередную победу, "Ювентус" не смог на выезде обыграть "Беневенто", а "Аталанта" Миранчука дома проиграла "Вероне".
Результаты матчей:
"Сассуоло" - "Интер" - 0:3
"Беневенто" - "Ювентус" - 1:1
"Аталанта" - "Верона" - 0:2
"Лацио" - "Удинезе" - 1:3
"Милан" - "Фиорентина" - 2:0
"Болонья" - "Кротоне" - 1:0
"Кальяри" - "Специя" - 2:1
"Наполи" - "Рома" - 4:0
"Торино" - "Сампдория" - 2:0
"Дженоа" - "Парма" - 1:2
Турнирная таблица: "Милан" - 23, "Интер" - 18, "Сассуоло" - 17, "Ювентус" - 17, "Наполи" - 17, "Рома" - 17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17