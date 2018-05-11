"Милан" продолжает поиски места для строительства нового стадиона

Теги милан

"Милан" продолжает поиски места для строительства нового стадионаМэр Милана Джузеппе Сала рассказал о поиске места для нового стадиона "Милана".

По словам политика, "Сан-Сиро" устарел и не соответствует высокому уровню.

"Милан" все еще ищет место, потому что, в отличие от "Интера", они хотят построить новый стадион. Я бы предположил, что мы постараемся найти решение до летних каникул, и если вопрос окажется непосильным, мы сможем сказать, что хотя бы пытались. Но это было бы стыдно, потому что "Сан-Сиро" не соответствует уровню стадионов в других крупных городах, хотя это прелестное сооружение. И все же новый стадион был бы полезен и для города", - сказал он.

"Сан-Сиро" был открыт в 1926 году.| http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
Полная таблица

топ-5 тегов