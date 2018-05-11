"Милан" продолжает поиски места для строительства нового стадиона

Мэр Милана Джузеппе Сала рассказал о поиске места для нового стадиона "Милана".

По словам политика, "Сан-Сиро" устарел и не соответствует высокому уровню.

"Милан" все еще ищет место, потому что, в отличие от "Интера", они хотят построить новый стадион. Я бы предположил, что мы постараемся найти решение до летних каникул, и если вопрос окажется непосильным, мы сможем сказать, что хотя бы пытались. Но это было бы стыдно, потому что "Сан-Сиро" не соответствует уровню стадионов в других крупных городах, хотя это прелестное сооружение. И все же новый стадион был бы полезен и для города", - сказал он.

"Сан-Сиро" был открыт в 1926 году.| http://soccernews.ru