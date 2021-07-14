"Милан" продолжает попытки подписать Влашича

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Sport Italia Руди Галетти, "Милан" намерен сделать еще одно предложение московскому ЦСКА о покупке хавбека сборной Хорватии Николы Влашича.

По информации источника, "россонери" сделают новое предложение по атакующему полузащитнику.

Ранее сообщалось, что московский клуб отклонил предложение "Милана" по Влашичу.

Миланцы пытались взять игрока в аренду на один год за 5 миллионов евро с правом выкупа за 20 миллионов евро, но ЦСКА хочет выручить 30 миллионов евро, а также не намерен отпускать хорвата в аренду.

В прошедшем сезоне Влашич сыграл 34 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сумел отдать 6 голевых передач.

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