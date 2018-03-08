"Милан" проиграл дома в Лиге Европы впервые с 2002 года

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Милан" на своем поле уступил "Арсеналу" со счетом 0:2.

Миланский клуб проиграл дома в Лиге Европы впервые с 2002 года. Тогда миланцы потерпели поражение от "Роды" (0:1).

Стоит отметить, что в последующие годы "Милан" не всегда участвовал в Лиге Европы. Клуб принимал участие в Лиге Чемпионов либо не попадал в еврокубки вообще.

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