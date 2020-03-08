"Милан" проиграл "Дженоа" в матче Серии А

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"Милан" проиграл "Дженоа" в матче Серии А

В 26-м туре чемпионата Италии "Милан" на своем поле проиграл "Дженоа" со счетом 1:2. Победу гостям принесли голы Горана Пандева и Франческо Кассаты. В составе миланцев отличился Златан Ибрагимович.

Благодаря победе "Дженоа" покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А. "Милан" остался на седьмой позиции.

В другом матче "Сампдория" на своем поле обыграла "Верону" со счетом 2:1.

"Милан" – "Дженоа" - 1:2 (0:2)
Голы: Пандев, 7 - 0:1, Кассата, 41 - 0:2, Ибрагимович, 77 -  1:2

"Милан": Бегович, Романьоли, Тео, Конти (Калабрия, 90), Габбия, Чалханоглу (Бонавентура, 56), Кастильехо, Кессиэ, Беннасер, Ибрагимович, Ребич (Рафаэл Леау, 57).

"Сампдория" – "Верона" - 2:1 (0:1)
Голы: Дзакканьи, 32 - 0:1, Квальярелла, 77 - 1:1, Квальярелла, 86 (с пенальти) - 2:1

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