"Милан" проиграл "Дженоа" в матче Серии А
В 26-м туре чемпионата Италии "Милан" на своем поле проиграл "Дженоа" со счетом 1:2. Победу гостям принесли голы Горана Пандева и Франческо Кассаты. В составе миланцев отличился Златан Ибрагимович.
Благодаря победе "Дженоа" покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А. "Милан" остался на седьмой позиции.
В другом матче "Сампдория" на своем поле обыграла "Верону" со счетом 2:1.
"Милан" – "Дженоа" - 1:2 (0:2)
Голы: Пандев, 7 - 0:1, Кассата, 41 - 0:2, Ибрагимович, 77 - 1:2
"Милан": Бегович, Романьоли, Тео, Конти (Калабрия, 90), Габбия, Чалханоглу (Бонавентура, 56), Кастильехо, Кессиэ, Беннасер, Ибрагимович, Ребич (Рафаэл Леау, 57).
"Сампдория" – "Верона" - 2:1 (0:1)
Голы: Дзакканьи, 32 - 0:1, Квальярелла, 77 - 1:1, Квальярелла, 86 (с пенальти) - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|25
|16