"Милан" проиграл "Лацио" в домашнем матче Серии А

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Милан" потерпел поражение от "Лацио" со счетом 1:2. На 25-й минуте римляне повели в счете благодаря голу Чиро Иммобиле, но миланцы вскоре восстановили равновесие в результате автогола Баштуша. В концовке встрече победу "Лацио" принес Хоакин Корреа.

Благодаря победе римский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" остался на 11-й позиции.

"Милан" – "Лацио" - 1:2 (1:1)

Голы: Иммобиле, 25 - 0:1, Баштуш, 28 (автогол) - 1:1, Корреа, 84 - 1:2

"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Лео Дуарте, Калабрия, Беннасер, Лукас Пакета (Рафаэл Леау, 53), Кастильехо (Ребич, 36), Крунич, Чалханоглу, Пионтек.

"Лацио": Стракоша, Раду, Баштуш, Ачерби, Лаццари, Лулич, Лейва, Милинкович-Савич (Пароло, 60), Луис Альберто, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 60).

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