"Милан" проиграл "Лацио" в домашнем матче Серии А
В матче 11-го тура чемпионата Италии "Милан" потерпел поражение от "Лацио" со счетом 1:2. На 25-й минуте римляне повели в счете благодаря голу Чиро Иммобиле, но миланцы вскоре восстановили равновесие в результате автогола Баштуша. В концовке встрече победу "Лацио" принес Хоакин Корреа.
Благодаря победе римский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" остался на 11-й позиции.
"Милан" – "Лацио" - 1:2 (1:1)
Голы: Иммобиле, 25 - 0:1, Баштуш, 28 (автогол) - 1:1, Корреа, 84 - 1:2
"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Лео Дуарте, Калабрия, Беннасер, Лукас Пакета (Рафаэл Леау, 53), Кастильехо (Ребич, 36), Крунич, Чалханоглу, Пионтек.
"Лацио": Стракоша, Раду, Баштуш, Ачерби, Лаццари, Лулич, Лейва, Милинкович-Савич (Пароло, 60), Луис Альберто, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Аталанта
|11
|21
|5
|Кальяри
|11
|21
|6
|Лацио
|10
|18
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Удинезе
|11
|13
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5