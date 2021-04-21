"Милан" проиграл "Сассуоло" в матче Серии А

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"Милан" проиграл "Сассуоло" в матче Серии АФото: twitter.com/sassuolous

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Милан" уступил "Сассуоло".

"Россонери" продолжают занимать второе место, отставая от "Интера" на 9 очков.

"Милан" - "Сассуоло" 1:2

Голы: Чалханоглу, 30 - 1:0, Распадори, 76 - 1:1, Распадори, 83 - 1:2

"Милан": Доннарумма, Кьер, Томори, Калабрия (Калулу, 86), Диогу Далот, Кессиэ, Мейте (Браим Диас, 86), Салемакерс (Кастильехо, 86), Чалханоглу (Крунич, 73), Ребич (Манджукич, 74), Рафаэл Леау.

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Феррари, Мюльдюр (Толян, 63), Кирьякопулос, Обианг (Лопес, 72), Джуричич (Траоре, 63), Берарди, Локателли, Бога (Гараслин, 83), Дефрель (Распадори, 64).

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