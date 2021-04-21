"Милан" проиграл "Сассуоло" в матче Серии А
Фото: twitter.com/sassuolous
В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Милан" уступил "Сассуоло".
"Россонери" продолжают занимать второе место, отставая от "Интера" на 9 очков.
"Милан" - "Сассуоло" 1:2
Голы: Чалханоглу, 30 - 1:0, Распадори, 76 - 1:1, Распадори, 83 - 1:2
"Милан": Доннарумма, Кьер, Томори, Калабрия (Калулу, 86), Диогу Далот, Кессиэ, Мейте (Браим Диас, 86), Салемакерс (Кастильехо, 86), Чалханоглу (Крунич, 73), Ребич (Манджукич, 74), Рафаэл Леау.
"Сассуоло": Консильи, Марлон, Феррари, Мюльдюр (Толян, 63), Кирьякопулос, Обианг (Лопес, 72), Джуричич (Траоре, 63), Берарди, Локателли, Бога (Гараслин, 83), Дефрель (Распадори, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17