"Милан" проиграл "Торино" в матче 5-го тура Серии А (видео голов)

"Торино" обыграл "Милан" в матче 5-го тура Серии А.

В составе победителей дубль оформил Андреа Белотти.

"Торино" - "Милан" - 2:1 (0:1)

Голы: Пентек, 18 (с пенальти) - 0:1, Белотти, 72 - 1:1, Белотти, 76 - 2:1.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Эйна (Джиджи, 83), Лянко (Ансальди, 57), Бремер, Ринкон, Базелли, Дзадза, Верди (Беренгер, 66), Белотти.

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер (Ребич, 78), Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек, Леан (Бонавентура, 65).

"Милан" проиграл третий матч в этом сезоне и расположился на 13 месте с 6 очками. "Торино" с 9 баллами занимает 6 место.

Видео голов:

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