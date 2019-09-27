"Милан" проиграл "Торино" в матче 5-го тура Серии А (видео голов)
"Торино" обыграл "Милан" в матче 5-го тура Серии А.
В составе победителей дубль оформил Андреа Белотти.
"Торино" - "Милан" - 2:1 (0:1)
Голы: Пентек, 18 (с пенальти) - 0:1, Белотти, 72 - 1:1, Белотти, 76 - 2:1.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Эйна (Джиджи, 83), Лянко (Ансальди, 57), Бремер, Ринкон, Базелли, Дзадза, Верди (Беренгер, 66), Белотти.
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер (Ребич, 78), Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек, Леан (Бонавентура, 65).
"Милан" проиграл третий матч в этом сезоне и расположился на 13 месте с 6 очками. "Торино" с 9 баллами занимает 6 место.
Видео голов:
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Азар поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|15
|2
|Ювентус
|5
|13
|3
|Аталанта
|5
|10
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Сассуоло
|5
|6
|11
|Брешия
|5
|6
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Милан
|5
|6
|14
|Лечче
|5
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|3
|20
|Сампдория
|5
|3