"Милан" проинформировал двух игроков о скором прекращении сотрудничества

Теги миланлукас бильяджакомо бонавентура

"Милан" проинформировал двух игроков о скором прекращении сотрудничества

"Милан" планирует летом расстаться с двумя полузащитниками Лукасом Бильей и Джакомо Бонавентурой.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб уже сообщил обоим футболистам о скором прекращении сотрудничества.

У аргентинца и итальянца по окончании сезона истекают контракты с "россонери" и они не будут продлены.

34-летний Билья выступает за "Милан" с июля 2017 года, а 30-летний Бонавентура - с сентября 2014 года.

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