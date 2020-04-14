"Милан" проинформировал двух игроков о скором прекращении сотрудничества

"Милан" планирует летом расстаться с двумя полузащитниками Лукасом Бильей и Джакомо Бонавентурой.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб уже сообщил обоим футболистам о скором прекращении сотрудничества.

У аргентинца и итальянца по окончании сезона истекают контракты с "россонери" и они не будут продлены.

34-летний Билья выступает за "Милан" с июля 2017 года, а 30-летний Бонавентура - с сентября 2014 года.

Не пропустите: "Милан" намерен сохранить Романьоли и Ребича. | http://soccernews.ru