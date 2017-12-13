"Милан" прокомментировал ситуацию с возможным аннулированием контракта Доннаруммы

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"Милан" прокомментировал ситуацию с возможным аннулированием контракта Доннаруммы

В "Милане" прокомментировали ситуацию с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

"Джиджи принадлежит клубу со спортивной точки зрения и финансовой. Сотрудничество скреплено соглашением до 2021 года. Между футболистом и его тренером Дженнаро Гаттузо всегда был открытый и доброжелательный диалог, как и со спортивным директором "россонери" Массимилиано Мирабелли.

"Милан" сконцентрирован на футбольных задачах и должен вернуться в борьбу. Сейчас неподходящий момент, чтобы обсуждать трансферный рынок, а время заботиться только о том, что происходит на поле" - заявили в пресс-службе "Милана".

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