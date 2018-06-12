"Милан" просмотрит российского игрока на ЧМ-2018

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"Милан" просмотрит российского игрока на ЧМ-2018

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, представители итальянской команды просмотрят хавбека на матче Чемпионат Мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что миланцы также будут следить за игроком ЦСКА Александром Головиным.

В минувшем сезоне 22-летний Миранчук провел за "Локомотив" 41 матч, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

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