"Милан" проведёт переговоры с "Реалом" о возможных трансферах

Сегодня состоится встреча представителей руководства "Реала" и "Милана", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, делегация "россонери" во главе с техническим директором Паоло Мальдини проведёт переговоры с исполнительным директором "бланкос" Хосе Анхелем Санчесом.

Итальянский клуб хочет узнать, какие игроки "сливочных" доступны для трансфера. Цель - найти футболистов, который могут заинтересовать нового главного тренера "Милана" Марко Джампаоло.

Напомним, что "Реал" рассчитывает этим летом продать игроков на 300 миллионов евро.

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