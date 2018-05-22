"Милан" проявляет интерес к четырем звездным нападающим

"Милан" проявляет интерес сразу к четырем звездным нападающим, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, в сферу интересов "россонери" входят Чиро Иммобиле из римского "Лацио", Андреа Белотти из "Торино", Радамель Фалькао из "Монако" и Эдин Джеко из "Ромы".

Напомним, в "Милане" рассказали о ходе переговоров по трансферу Феллаини. | soccernews.ru