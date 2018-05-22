"Милан" проявляет интерес к четырем звездным нападающим

Теги миланчиро иммобилеандреа белоттиэдин джекорадамель фалькао

"Милан" проявляет интерес к четырем звездным нападающим"Милан" проявляет интерес сразу к четырем звездным нападающим, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, в сферу интересов "россонери" входят Чиро Иммобиле из римского "Лацио", Андреа Белотти из "Торино", Радамель Фалькао из "Монако" и Эдин Джеко из "Ромы".

Напомним, в "Милане" рассказали о ходе переговоров по трансферу Феллаини. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов