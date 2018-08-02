"Милан" проявляет интерес к двум хавбекам

"Милан" планирует укрепить свою опорную зону, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям источника, приоритетными кандидатами на эту роль в стане "россонери" рассматриваются полузащитники Тьемуэ Бакайоко из лондонского "Челси" и Диади Самассеку из австрийского "Зальцбурга".

Напомним, Игуаин уже проходит медобследование в "Милане". | soccernews.ru