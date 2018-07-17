"Милан" проявляет интерес к двум топ-форвардам

Теги милангонсало игуаинальваро мората

"Милан" проявляет интерес к двум топ-форвардам"Милан" проявляет интерес к двум топовым форвардам, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, по сведениям источника, "россонери" уже ведут переговоры по трансферу нападающего лондонского "Челси" Альваро Мораты. Другим потенциальным кандидатом на усиление атаки "красно-черных" называется Гонсало Игуаин из туринского "Ювентуса".

Напомним, Леонардо может вернуться в "Милан". | soccernews.ru

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