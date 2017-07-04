"Милан" проявляет интерес к Обамеянгу

Теги миланпьер-эмерик обамеянгджанлука дзамбротта

"Милан" проявляет интерес к Обамеянгу"Милан" хочет приобрести форварда дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сейчас представители клуба связались с немцами для того, чтобы определить трансферную стоимость футболиста.

Ожидается, что за Обамеянга придется заплатить 70 миллионов евро.

Напомним, Обамеянг - воспитанник "Милана". 

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