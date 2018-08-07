"Милан" проявляет интерес к вингеру ПСЖ Юлиану Дракслеру, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, "россонери" рассматривают 24-летнего игрока парижан в качестве альтернативы бразильцу Бернарду, который был их трансферной целью, но сделал выбор в пользу "Эвертона". Итальянский клуб намерен предпринять попытки подписать немца до закрытия текущего трансферного окна.

В прошлом сезоне Дракслер забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Милан" анонсировал возвращение Кака. | soccernews.ru